Gabriel Jesus brinca e comemora retorno aos treinos no Manchester City

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de quase dois meses, Gabriel Jesus está de volta aos treinamentos no Manchester City. Recuperado da lesão que sofreu no joelho esquerdo no último dia do ano, o atacante comemorou o progresso. "Felicidade de quem voltou a treinar", publicou o ex-palmeirense no Instagram, também usando suas famosas expressões "alô, mãe" e "do Peri" (em referência ao bairro onde cresceu em São Paulo). Antes do treinamento desta sexta-feira (16), Gabriel Jesus fez um divertido aquecimento com o meia Oleksandr Zinchenko. Os dois fizeram uma disputa de "Headis", nome dado a uma espécie de ping-pong jogado com a cabeça. Ainda marcou a conta de Neymar no vídeo e acrescentou o que parece ser uma piada interna com o craque do PSG. Pouco depois, publicou uma foto ao lado dos brasileiros Ederson e Fernandinho. Apesar de recuperado, o ex-palmeirense ainda não tem prazo para voltar a jogar. "Hoje ele vai fazer parte de nossa sessão de trabalho com o grupo. São boas notícias", disse Guardiola antes do treino, ao ser questionado a respeito de um retorno do camisa 33 em até duas semanas. "Não sei quando ele estará pronto para jogar, mas hoje será seu primeiro treino com o time", acrescentou. O Campeonato Inglês não terá jogos neste fim de semana. Desta forma, o Manchester City só volta a entrar em campo pela competição no dia 1º de março, quando visita o Arsenal. O City é líder na Inglaterra, com 72 pontos em 27 jogos. O Arsenal é o sexto colocado, com 45 pontos.