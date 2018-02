Conheça Leah Rose e Ava Marie, as gêmeas mais bonitas pela web

Leah Rose e Ave Marie (foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Que concursos e disputas de beleza infantil causam excitação e discussão nas redes, isso não há dúvida. Mas é preciso concordar que a beleza das gêmeas californianas Leah Rose e Ava Marie Clemens é hipnotizante. Com apenas sete anos e já com carreiras bem-sucedidas de modelo infantil, não é de se estranhar que as filhas de Jaqi Clemens venham sendo chamadas no Instagram de "gêmeas mais bonitas do mundo".

Desde que a mãe das meninas publicou a primeira foto delas no Instagram, em 2017, começaram a chover comentários elogiando a beleza das gêmeas. "Meus Deus! Elas são maravilhosas!", "É inacreditável a cor desses olhos verdes!" ou até "Elas são as gêmeas mais lindas que eu já vi". Da noite para o dia, a conta com fotos das garotas bombou nas redes.

Leah Rose e Ava Maria, então, começaram a receber mensagens de agências de modelos. Mas, como dizem por aí: 'o fruto não cai longe da árvore'. Os pais das meninas também merecem receber seus elogios. Em foto publicada na conta das gêmeas, dá para compreender o porquê da dupla ser tão linda. Vale lembrar que o irmão mais velho também tem contrato com algumas agências de modelo.

PREOCUPAÇÃO DOS FÃS

Apesar dos comentários dos quase 450 mil seguidores serem, em sua maioria, positivos, algumas críticas e até questionamentos são feitos sobre a vida e infância das meninas. A mãe Jaqi Clemens resolveu, então, responder todas essas perguntas na página oficial das gêmeas. "Elas parecem tão tristes" foi um dos recados deixados para a dupla. A mãe rebateu. "Sério? Você já encontrou as minhas meninas alguma vez? Claro que não, se você é destes que fazem este tipo de comentário." Outro internauta pediu para que deixassem as meninas serem crianças. Mais uma vez, Jaqi respondeu. "Alguma vez já passou pela sua cabeça que ser modelo pode deixá-las feliz? Se não, deixe-me ser a primeira pessoa a te dizer isso. Sim, isso as deixa feliz!"