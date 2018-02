André é afastado do Sport após proposta do Grêmio

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Recuperando-se de um problema no joelho, André está afastado do restante do elenco do Sport. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (16), o presidente do clube Arnaldo Barros confirmou que o atacante, que recebeu proposta do Grêmio, treinará em separado dos outros jogadores. "André realmente foi procurado pelo Grêmio. Teve uma proposta para o atleta realmente significativa. Mexeu com a cabeça dele. Não está se sentindo inteiro para jogar. Por isso, momentaneamente, ele está afastado para jogar até que possamos resolver a situação dele", afirmou o mandatário. Na semana passada, o clube gaúcho chegou a oferecer 2 milhões de euros (R$ 8 milhões na cotação atual), mais empréstimo de um jogador e ainda inclusão de cláusula com garantia de venda ao Sport pelo atacante. No entanto, a proposta foi rechaçada pelos rubro-negros, o que chateou o atacante. "Não podemos ter um atleta pela metade. Ou está incorporado ao grupo plenamente ou vai ter que tomar outro destino. Mas não está definida a situação dele. No momento, ele está tratando o joelho no Departamento Médico. Caso se recupere e a sua situação ainda não esteja resolvida, ele vai ficar treinando em separado do elenco até que a gente dê uma resolução em definitivo ao caso", finalizou Barros. André tem contrato com o Sport até 2022 e, segundo apurou a reportagem, está com salários atrasados, férias e também 13º em aberto.