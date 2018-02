Comandante Regional agradece policiais militares pela dedicação no Verão Paraná do litoral

O Comandante do 6º Comando Regional da PM, coronel Chehade Elias Geha, acompanhado do comandante do 9º Batalhão da PM, tenente-coronel Rui Noé Barroso Torres, agradeceram e elogiaram, nesta sexta-feira (16), os policiais militares atuantes no Verão Paraná 2017/2018 na Costa Leste do estado. As reuniões ocorreram em Matinhos e Guaratuba com os efetivos de Pontal do Paraná, Matinhos e Guaratuba. O Coordenador Estadual do Verão Paraná, Élio de Oliveira Manoel, participou do evento.

“É um momento de comemorar a dedicação pessoal, o amor pela instituição e pela profissão que fez com que tivessemos um Verão Paraná com muito sucesso, com resultados. A população que aqui [litoral] frequentou saiu satisfeita. O efetivo trabalhou, e ainda está trabalhando, com muito esmero com muita vontade e os resultados são bons”, avalia o coronel Chehade. “Os bravos policiais militares merecem toda nossa gratidão”, completa.

O Verão Paraná iniciou-se no dia 21 de dezembro do ano passado. “As atividades iniciaram-se nesta data, contudo o planejamento e as estratégias começaram logo após o término da temporada anterior, como efetivo que seria utilizado, tipo de viatura e quais ações seriam desenvolvidas. São analisados os pontos de melhoria, as necessidades e, a partir disso, é feito um plano”, explica o tenente-coronel Barroso.

O coronel Élio, por sua vez, agradeceu o empenho de cada um dos militares estaduais. “Sem vocês, com certeza, não teríamos registrado redução no número de furtos e roubos e nem a comunidade teria tanta paz e tranquilidade. Agradecemos a todos, pois deixaram suas famílias em momentos de comemoração para cuidar de outras”, disse.

Participaram das reuniões, também, o major Adauto Nascimento Giraldes Almeida, os Comandantes das subáreas durante o Verão Paraná: de Pontal do Paraná, capitão Hericson Augusto Cruz de Paulo, de Matinhos, capitão Wagner de Araújo e o de Guaratuba, capitão Pablo Rodriguez, além dos oficiais e praças atuantes na temporada.