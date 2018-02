Setor de serviços encolhe em 2017, mas ensaia retomada em dezembro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O volume de serviços, setor que representa 70% do PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, caiu 2,8% em 2017, na comparação com o ano anterior. Já a receita nominal -sem considerar a inflação- fechou o ano com alta de 2,5%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (16). Em dezembro, o setor cresceu 1,3% em volume em relação a novembro. Na comparação com dezembro de 2016, o volume subiu 0,5% e interrompeu uma sequência de 32 quedas seguidas. "Estávamos desde março de 2015 sem resultados positivos [na comparação do mês com o mesmo período do ano anterior]. É um resultado só, não podemos ainda afirmar que se trata de uma recuperação. Mas, lógico, é um fato positivo", disse o gerente da pesquisa, Roberto Saldanha. Cinco dos seis segmentos do setor de serviços tiveram queda no volume no ano passado, com destaque para os serviços profissionais, administrativos e complementares, que caíram 7,3%. Também registraram queda os serviços prestados às famílias (-1,1%), os serviços de informação e comunicação (-2%) e as atividades turísticas (-6,5%). O setor de transportes foi o único com alta em 2017: 2,3%. Segundo Saldanha, o segmento foi impulsionado pela indústria, que é o grande demandante desses serviços. "Isso beneficia o transporte terrestre, o aquaviário, também impulsionado pelas exportações, e a armazenagem", explicou Saldanha. Os transportes rodoviário e o aquaviário tiveram altas acumuladas em 2017 de 0,9% e 17,5%, respectivamente, enquanto armazenagem, serviços auxiliares e de correio cresceram 8,1%. Somente o transporte aéreo apresentou queda, com baixa de 19,4% no ano.