Willian marca dois e comanda goleada do Chelsea pela Copa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Citado pelo técnico Tite como um dos 15 jogadores com lugar garantido na seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2018, o meia William anotou dois gols e comandou a vitória do Chelsea por 4 a 0 sobre o Hull City, nesta sexta-feira (16), no Stamford Bridge, pela quinta fase da Copa da Inglaterra. O espanhol Pedro e o francês Giroud completaram a goleada imposta à equipe da segunda divisão inglesa. O adversário dos Blues nas quartas de final da competição será definido após sorteio entre os classificados. Todos os gols saíram no primeiro tempo, e Willian abriu o marcador logo aos dois minutos, em belo chute colocado de perna esquerda. Quatro minutos depois, o brasileiro fez mais um, em arremate rasteiro e cheio de efeito. Pedro ampliou aos 27, e Giroud, aos 42, marcou o quarto, o primeiro dele pelo Chelsea, após cruzamento do lateral-esquerdo naturalizado italiano Emerson Palmieri, que fazia a sua estreia pelo clube de Londres. No segundo tempo, o Chelsea apenas controlou o jogo, e o técnico Antonio Conte aproveitou o placar elástico para dar rodagem ao atacante Hudson-Odoi, de 17 anos, destaque das seleções de base da Inglaterra. O Hull teve a oportunidade de descontar em cobrança de pênalti, mas o goleiro Caballero defendeu o chute de Meyler.