Rodovia Mogi-Bertioga fecha por deslizamentos e não há previsão de liberação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A rodovia Mogi-Bertioga está interditada desde a madrugada desta sexta-feira (16) por queda de barreiras. Segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem), árvores, pedras e lama deslizaram após uma forte chuva e obstruíram cinco pontos da rodovia, que está totalmente fechada entre os quilômetros 69 e 98. O ponto mais crítico é o quilômetro 82. Operários trabalham com máquinas na limpeza da via, mas ainda não há previsão de liberação. Como alternativa, o DER recomenda que os motoristas utilizem o sistema Anchieta-Imigrantes, Tamoios ou Oswaldo Cruz. Durante a manhã, a via foi parcialmente liberada para que os motoristas presos pudessem deixar a rodovia. Não houve feridos.