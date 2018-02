Huck de fora é avenida sem carros, diz Maia

BRASÍLIA, DF, E SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse nesta sexta (16) que o apresentador Luciano Huck "seria um ótimo candidato" ao Planalto, mas que, sem ele na disputa, "há uma avenida aberta sem carros na frente" para novos nomes. Maia vem articulando sua possível candidatura à Presidência, embora tenha só 1% no Datafolha. "Há uma avenida que não tem ninguém trafegando", disse Maia em conversa com jornalistas. A aliados, Maia avaliou que o apresentador abocanhava parte de um eleitorado de centro-direita que é o seu foco. Empatado com Huck no Datafolha -cada um tem 8%-, o governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) afirmou: "Nunca é bom alguém deixar de ser candidato". Aliados do governador manifestaram alívio pela decisão de Huck. Sobre a possibilidade de ser apoiado pelo apresentador, Alckmin disse que não conversou com ele a respeito, mas que "o diálogo sempre é bom, tudo a seu tempo".