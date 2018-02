Sob comoção e com balões no céu, corpo de youtuber é sepultado

O corpo da youtuber Isabelly Cristine Santos, morta por um tiro na cabeça em Pontal do Paraná (litoral do Paraná), foi sepultado nesta sexta-feira (16) no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, em Paranaguá. A jovem tinha 14 anos.

Na cerimônia fúnebre, houve muita comoção. Algumas pessoas levaram balões brancos, que foram soltos ao céu – segundo as pessoas presentes, para pedir paz. Outros bateram palmas para a youtuber, que tinha 30 mil seguidores. Uma poesia foi lida como uma última homenagem.

O crime foi registrado na madrugada de quarta-feira (14). O carro em que ela estava em Pontal do Paraná foi alvejado por um outro carro. Dois suspeitos da morte da adolescente, os irmãos Everton e Cleverson Vargas, foram presos em flagrante no dia do crime e, nesta quinta-feira (15), tiveram prisão preventiva decretada.