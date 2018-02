No ar a TV em cores no Brasil

O Brasil realizou a sua primeira transmissão oficial em cores num 19 de fevereiro, data hoje, 46 anos exatos. Na ocasião, como sempre e até hoje acontece, por absoluta conveniência política. Embora existam outras versões, a mais considerada é que o ministro das Comunicações da época, ditadura plena, Hygino Corsetti, natural de Caxias do Sul, escolheu a Festa da Uva da sua cidade como sede do grande acontecimento. Ele, gaúcho, como o então presidente Médici. E assim foi. Por acaso, e por uma dessas coincidências, a filha do ministro, uma menina de 15 anos, escolhida rainha da festa, desfilou no alto de um carro, distribuindo acenos e beijos, como principal atração do acontecimento. O livro ‘Biografia da Televisão Brasileira’ conta isso com mais detalhes. Usando como gancho, e não deixar passar batido, a TV Brasil, na noite deste 19, às 20h30, e na exibição do ‘Fique Ligado’, iniciará a sua exibição em preto e branco, para só depois da primeira matéria entrar no colorido normal.

Continuar assim

Naquilo que se refere ao ‘The Voice Brasil’, sua próxima edição, está fora de questão qualquer alteração no seu corpo de técnicos. A formação será a mesma do ano passado, com Teló, Brown, Lulu e Ivete, que até lá já terá cumprido licença-maternidade.

Último caso

A decisão de continuar com todos, é da Globo e da direção do programa. Qualquer alteração, se vier a acontecer, será por decisão pessoal de um deles.

Em questão

Dentro da Record, em alguns dos seus setores, cresce o movimento para que a emissora, daqui em diante, inicie um trabalho para, até onde for possível, desvincular a sua imagem da igreja e dos políticos a ela atrelados. Há o entendimento que os prejuízos sempre foram muitos, mas se acentuaram demais nos últimos tempos.

Exemplo da vez

Entre os porta-bandeiras desse movimento na Record, a novela ‘Apocalipse’, de mal a pior, e o péssimo desempenho do prefeito Crivella no Rio de Janeiro são citados como exemplos. Fatos, contra os quais, não há argumentos. Resta saber se serão superadas as enormes forças contrárias.

É hoje

Ainda durante esta segunda-feira, de forma oficial, o canal Fox Sports irá anunciar a contratação de Téo José, ex-Band. Acerto direto com o diretor Eduardo Zebini. Téo se integrará à equipe da Copa do Mundo e também será aproveitado nas narrações de automobilismo.

A saber

A marca ‘O Tempo Não Para’, que a Globo planeja usar como título da próxima novela das sete, pertence à Fundação Viva Cazuza. Assim como aconteceu com ‘Rock Story’, no caso de ‘RockStória’, propriedade da Viacom, tudo passa a depender da negociação entre as partes.

Time mantido

Quanto a ‘Verão 90 Graus’, estrategicamente adiada e definida como substituta de ‘O Tempo Não Para’, a Globo decidiu manter o mesmo elenco – Claudia Raia e cia. - e diretor, Jorge Fernando. Além disso, a estreia vai acontecer no verão, que tem tudo a ver com que a novela deseja abordar.

Não vai rolar

Admirável esse esforço de Theo Becker para conquistar o protagonismo em ‘Jesus’, substituta de ‘Apocalipse’. Só que as chances dele são zero porque a Record está em busca de um lançamento para este trabalho, depois de descartada a possibilidade de contar com Rodrigo Santoro. Poderá até vir a fazer um outro personagem, mas Jesus, não.

Sim ou não

Seria na semana passada, na sexta-feira até existiu a tentativa, mas ficou para esses próximos dias a decisão do futebol na Rede TV!. Se tudo acontecer como seus diretores planejam, além da Série B, há a tentativa de fazer a Série C, mais campeonatos europeus. Num todo, existe o desejo de se tornar o segundo canal esportivo da TV aberta.

Vai encarar? – O Fox Premium marcou para o próximo dia 24, dez da noite, a estreia da série ‘Rio Heroes’, coprodução entre a Mixer Films, NBC Universal e Fox Group. No elenco, Priscila Fantin como Claudinha Pitbull, lutadora que “não leva desaforo pra casa”. Além dela, Murilo Rosa, Duda Nagle e André Ramiro.

Bate – Rebate

A Globo analisa diversos projetos de temporada e a avaliação é muito boa...

... O problema é encontrar espaço para a exibição da maioria deles...

... Alguns, como ‘Tamanho Família’ e ‘Escolinha’, já têm próximas edições confirmadas.

O desfecho de ‘Tempo de Amar’ não vai ficar em cima de um “quem vai ficar com Maria Vitória?”, gancho já utilizado em diversas produções...

... A trama tem sua importância, mas outras histórias também ganharão destaque, como as que envolvem os personagens de Tony Ramos e Regina Duarte, por exemplo.

Na noite desta segunda, confirmando, Andresa Boni assume o comando do ‘Jornal da Cultura’ no lugar do Willian Corrêa.

Tonico Pereira também gravou participação especial no ‘Tá no Ar’, como apresentador de um comercial de perfumes.

A autora Manuela Dias só estreia em 2019 na faixa das 21h da Globo, mas as reuniões sobre a novela já estão a todo vapor...

... A entrada dela está prevista para logo depois de ‘O Sétimo Guardião’, do Aguinaldo...

... Aguinaldo que ainda está em Portugal, mas ficou de voltar em 1º de março para aí, sim tocar seu trabalho por aqui.

C´est fini

O SBT ainda não definiu nomes, mas confirma que enviará uma equipe à Rússia, com foco nos jogos da seleção brasileira. O seu departamento de jornalismo já está trabalhando em cima disso. As reportagens serão exibidas nos telejornais da casa. Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!