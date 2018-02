Em repetição de 2011, Flamengo e Boavista decidem título da Taça Guanabara

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Flamengo e Boavista decidem neste domingo, às 17h, em Cariacica (ES), o título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Campeonato Carioca. O time rubro-negro busca seu 21º troféu do torneio, enquanto a equipe de Saquarema ainda está atrás da primeira conquista. Essa é a segunda vez que Flamengo e Boavista decidem a Taça Guanabara. Em 2011, o time rubro-negro, na época dirigido por Vanderlei Luxemburgo, ganhou por 1 a 0, com gol de falta marcado por Ronaldinho Gaúcho, no Engenhão. Da mesma forma que há sete anos, a diferença entre as equipes é grande. O Flamengo, que não fatura o primeiro turno do Carioca desde 2015, é favorito por causa de seu elenco recheado de estrelas e de sua campanha invicta. Mas como ainda está em fase de preparação para a temporada 2018, o time dirigido por Paulo César Carpegiani ainda não engrenou com atuações convincentes. Por isso mesmo, terá a mesma formação que ganhou do Botafogo por 3 a 1 nas semifinais. Lucas Paquetá segue no meio-campo, atuando atrás de Diego e Éverton Ribeiro. O Flamengo chega à decisão de forma invicta. Na primeira fase, ganhou quatro partidas e empatou sem gols com o Vasco. Já o Boavista ganhou três jogos e perdeu dois. Na semifinal, empatou com o Bangu por 2 a 2, mas avançou por ter melhor campanha que o adversário. FLAMENGO César; Pará, Réver, Juan, Renê; Cuéllar, Lucas Paquetá, Diego, Éverton Ribeiro, Everton; Henrique Dourado. T.: Paulo César Carpegiani BOAVISTA Rafael; Thiaguinho, Gustavo, Kadu, Júlio César; Douglas Pedroso, Willian Maranhão, Fellype Gabriel, Lucas; Cláudio Maradona, Leandrão. T.: Eduardo Allax Estádio: Kleber Andrade, em Cariacica (ES) Horário: 17h deste domingo Juiz: Rodrigo Nunes de Sá