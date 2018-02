Em boa fase, Ferroviária visita o São Caetano no Paulista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Ferroviária enfrenta o São Caetano neste sábado, às 19h, no estádio Anacleto Campanella, tentando manter a boa fase no Campeonato Paulista. Sem perder há três partidas e vindo de uma boa vitória sobre o Santo André, o time de Araraquara mira a segunda colocação do Grupo C, que lhe daria vaga nas quartas de final. Com nove pontos, a Ferroviária está três atrás do São Bento. Por isso, também precisa torcer para o time de Sorocaba tropeçar contra o Botafogo-SP. A liderança folgada é do Palmeiras, com 19. Já o São Caetano é o pior time do Estadual. Com apenas uma vitória, o time do ABC só somou um ponto nas últimas quatro rodadas. Dessa forma, a briga inicial para a equipe é contra o rebaixamento. No grupo B, a disputa pelas vagas está distante, já que a segunda colocação pertence à Ponte Preta, com nove pontos, cinco a mais que o São Caetano. O topo é do São Paulo, com dez. Santo André e Bragantino buscam recuperação SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Santo André recebe o Bragantino neste sábado, às 16h30, no estádio Bruno José Daniel, em busca de recuperação no Campeonato Paulista. O time do ABC esboçou uma reação na competição, mas ela foi interrompida na rodada passada com a derrota por 2 a 1 para a Ferroviária. Mesmo assim, o time dirigido por Sérgio Soares não está em uma situação ruim. Com sete pontos no Grupo B, o Santo André está a dois da Ponte Preta, que ocupa a vice-liderança. Ou seja, com uma combinação de resultados, pode até terminar a oitava rodada na zona de classificação para o "mata-mata". O Bragantino também precisa se recuperar, pois só somou dois pontos nas últimas cinco rodadas. Depois de ganhar as duas primeiras partidas, inclusive batendo o Santos na Vila, o time comandado por Marcelo Veiga deu a impressão de que seria um dos melhores do interior. Mas empacou e já tem a vice-liderança do Grupo A ameaçada. O Bragantino tem oito pontos, um a mais que o Ituano, que ainda tem uma partida a menos. A ponta pertence ao Corinthians, com 12. Melhores do interior, São Bento e Botafogo-SP se enfrentam em Sorocaba SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - São Bento e Botafogo-SP se enfrentam neste domingo, às 19h30, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. A partida acontece no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. O confronto reúne as duas melhores campanhas do interior no Estadual até o fim da sétima rodada. Enquanto o São Bento soma 12 pontos e vem de um histórico triunfo sobre o Corinthians no Itaquerão, o Botafogo-SP está com 10 pontos, todos eles conquistados nas últimas cinco rodadas. Mesmo sendo o melhor time do interior, o São Bento não está sossegado no Grupo C, pois a Ferroviária vem logo atrás, com nove pontos, e está em boa fase. A liderança é do Palmeiras, com 19. O Botafogo-SP tem uma situação ainda menos cômoda. O Red Bull tem o mesmo número de pontos do time de Ribeirão Preto. O líder, contudo, não está tão longe, já que o Santos soma 11 pontos. Ituano mira recuperação contra o Mirassol SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ituano enfrenta o Mirassol neste domingo, às 10h, fora de casa, precisando se recuperar. A equipe rubro-negra se manteve invicta no Campeonato Paulista até a rodada passada, mas a derrota para o Botafogo-SP a impediu de assumir a vice-liderança do Grupo A. Com sete pontos, o Ituano tem um a menos que o Bragantino e precisa começar a ganhar para se posicionar bem na briga por vaga nas quartas de final. O Mirassol não tem a mesma situação confortável e está mais para entrar na briga contra o rebaixamento. A equipe soma seis pontos e tem a terceira pior campanha do Estadual. No Grupo D, está na lanterna, quatro pontos atrás de Botafogo-SP e Red Bull.