Mãe de Jéssica, do 'BBB 18', acredita que 'nada aconteceu' entre a filha e Lucas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para Tânia Heckert, mãe de Jéssica, a filha e Lucas não fizeram nada demais. Em entrevista ao "Extra", Tânia disse que assistiu às cenas e não viu nada. "Ela estava sentada e ele deitado. Para mim não houve nada. Não estou tampando o sol com a peneira, mas é que as pessoas pegam fragmentos do vídeo que querem para dar a entender o que querem. Se eu visse algo, falaria sem problemas", defendeu Tânia. O romance até então platônico de Lucas e Jéssica foi concretizado na última quinta-feira (15), quando os dois trocaram carícias quentes na cama. Segundo internautas especularam, os dois teriam se masturbado mutuamente na ocasião. Tânia diz que isso nunca foi tabu em sua casa. "Não vou criticar. Ele é um menino do bem. Masturbação nunca foi um tabu na minha casa. A gente tem que criar os filhos para o mundo e tem que estar aberto a tudo. Sempre fomos muito liberais, mas sempre mostrei o lado certo e o lado errado", contou a mãe. Além da noite de romance, os dois têm passado os dias juntinhos pela casa, compartilhando refeições, conversas, carinhos, papos profundos e fofocas sobre os outros participantes. Apesar da paixão, Lucas ainda pensa na noiva e disse nesta sexta (16) que vai pedi-la em casamento de novo, se ela ainda o quiser. Jéssica estava ao lado e ouviu a conversa.