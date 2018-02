SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tirso (Fifo Benicasa) e os fugitivos saqueiam as barracas da feira. Tirso invade a casa onde Amália (Marina Ruy Barbosa), Constância (Débora Olivieri) e Diana (Fernanda Nobre) estão escondidas. Virgílio (Ricardo Pereira) chega na hora em que Tirso pensa em levar Amália e vence o bandido. Afonso (Romulo Estrela) e Catarina (Bruna Marquezine) se deparam com dois soldados de Constantino (José Fidalgo). Augusto (Marco Nanini) decide atacar a tropa de Constantino mesmo com o desaparecimento de Afonso. Após ser orientada por Afonso a fugir pela mata, Catarina consegue encontrar Augusto e Demétrio. Afonso consegue se livrar dos soldados, mas é surpreendido por Constantino. Diógenes percebe que está derrotado e manda seus soldados baixarem as armas. Amália conta a Martinho que, se não fosse Virgílio, ela, a mãe e Diana não estariam ali. Rodolfo acha indelicado Augusto não ter respondido a sua carta de apoio e decide partir para Artena. Rodolfo (Johnny Massaro) pede a Orlando que fique de olho em Lucrécia (Tatá Werneck) durante sua ausência. Martinho se vê obrigado a agradecer Virgílio por ter salvado sua família. Catarina mente para Augusto dizendo não saber como Constantino conseguiu escapar da masmorra. Demétrio supõe que Constantino possa ter fugido levando Afonso como refém. Lucrécia descobre que Rodolfo partiu para Artena sem falar com ela. Demétrio recomenda que Augusto volte ao castelo com Catarina enquanto ele continua as buscas por Constantino e Afonso. Constantino mantém Afonso preso à árvore.