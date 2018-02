Tomaz compra presente para Lívia no quilombo e ela o despreza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gael (Sergio Guizé) ouve a conversa de Vinícius com sua mãe e estranha o comportamento de Sophia (Marieta Severo). Clara (Bianca Bin) faz perguntas a Aura sobre Jonas. Sophia manda Rato acabar com Vinícius dentro da mina de esmeralda. Mercedes (Fernanda Montenegro) afirma a Caetana que já sabia sobre Cleo trabalhar no bordel. Lívia (Grazi Massafera) avisa à família que levará seu namorado para eles conhecerem. Xodó fica novamente com Cleo. Clara garante a Patrick que Aura não é sua irmã. Nádia (Eliane Giardini) afirma a Tônia que Bruno irá se apaixonar por ela depois que o filho deles nascer. Radu cuida de Raquel (Erika Januza). Cido sente ciúmes de Samuel com Suzy. Clara leva Tomaz para visitar o quilombo. Patrick diz a Laura que Vinícius pode ser inocentado. Tomaz decide comprar um presente para Lívia no quilombo. Noêmia gosta de ver o entrosamento entre Renato (Rafael Cardoso) e Tomaz. Bruno informa a Patrick que Vinícius fugiu. Bruno alerta o delegado de Pedra Santa sobre a fuga de Vinícius. Sheila descobre quem é o noivo de Desirée. Amaro procura Estela. Mariano não deixa Rato acionar o explosivo ao ver Vinícius no fundo da mina. Lívia despreza o presente de Tomaz. Mariano afirma a Vinícius que Rato tentou matá-lo a mando de Sophia.