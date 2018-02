Inácio encontra Maria Vitória e a beija em 'Tempo de Amar'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Inácio (Bruno Cabrerizo) discute com José Augusto (Tony Ramos), e Maria Vitória (Vitória Strada) libera a entrada do pai de sua filha. Tereza (Olivia Torres) tenta convencer José Augusto a aceitar Inácio. Olímpia (Sabrina Petraglia) flagra Edgar (Marcello Melo Jr.) e Carolina (Mayana Moura) aos beijos no Grêmio. Helena (Jessika Alves) encontra Giuseppe (Guilherme Prates) no Empório esperando para ajudá-la com o trabalho. Nicota (Olívia Araújo) não conta a Eva (Júlia Almeida) sobre a doença de Geraldo. Lucinda pergunta pela tia para Reinaldo e avisa a Fernão, que surpreende Emília na livraria e tenta se aproximar dela. Alzira (DeborahEvelyn) proíbe Pepito de retirar do estoque, que é em sua casa, os produtos para fazer a geleia. Olímpia (Sabrina Petraglia) leva Isolina ao Grêmio. Fernão (Jayme Matarazzo) vai à casa de Emília. Nicota decide ir ao hospital visitar Geraldo. Emília pensa em Fernão. Inácio compra barraca de frutas de Luiza no mercado e convida Lucas para trabalhar com ele. Maria Vitória vai ao celeiro velho e encontra Inácio, que a beija.