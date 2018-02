No 'BBB 18', Kaysar ebola até o chão e vira ídolo

(foto: Divulgação/Rede Globo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O "BBB 18" ainda está longe de ter um vencedor, mas o campeão das pistas e das redes sociais já está definido: Kaysar. Entusiasmado até o último fio de cabelo na festa "Lollipop", desta sexta-feira (16), o sírio chegou a subir na mesa de som ao lado do DJ Dennis, tirou a camisa, rebolou até o chão e ainda fez caras e bocas. Sua alegria ímpar, apesar da triste história de vida, tem cativado o público do reality. Nesta sexta, o nome do participante ganhou a hashtag "Automaticamente Kaysar", no Twitter, em homenagem a seu funk preferido, "Automaticamente", de MC Maromba e MC Leléto. Quando o DJ tocou a música na festa, Kaysar enlouqueceu. Já dentro da casa, parece que o imigrante já não é tão querido assim. O sírio tem se mantido alheio às fofocas e acontecimentos envolvendo os colegas, virando uma espécie de participante "café-com-leite". Caruso o acusou de querer ser sempre a estrela de todas as festas. "Se não vira o centro das atenções, fica chato", disse o publicitário.