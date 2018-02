Mercedes inclui McLaren e Renault entre 'ameaças' a domínio em 2018

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No ano passado, a Ferrari desafiou o domínio da Mercedes, tendo Sebastian Vettel como líder em determinado momento do Mundial de Pilotos. Desta vez, a Mercedes acredita que terá mais rivais em condições de levar o título. O diretor da escuderia alemã, Toto Wolff coloca a McLaren e a Renault como novas “ameaças”. “Nós estamos levando a sério a Ferrari, Red Bull e Renault. Essas equipes poderão lutar pelo campeonato e alguns deles poderão surpreender”, disse Wolff à “Motorsport”. A Mercedes faturou os últimos quatro Mundiais da Fórmula 1. Em 2017, a Ferrari chegou a rivalizar fortemente com a equipe alemã. Foram cinco vitórias da Ferrari em 20 provas. A Red Bull ganhou três vezes. “Eu quero analisar e esperar a competição para conferir essas equipes. E também quero alinhar os pontos como fizemos no ano passado para que nós possamos vencer corridas e brigarmos por campeonato”. O tetracampeão mundial Lewis Hamilton, da Mercedes, prevê uma disputa intensa com o rival Sebastian Vettel, da Ferrari, pelo mundial de Fórmula 1. Na análise do britânico, o alemão usará os erros de 2017 para retomar ainda mais forte e motivado para derrubá-lo do topo da categoria mais famosa do automobilismo mundial. Hamilton diz que Vettel virá mais forte “Imagino que ele voltará no próximo ano com as ‘armas ardendo’, mas não sinto que não há algo que eu possa alcançar com trabalho duro”, afirmou Hamilton, respeitoso para com Vettel. “Não vou dizer a você o que aprendi, mas você pode ver e imagino que os caras aprenderam também com os erros. Ele não está fora disso. Ele aprende com as experiências, como todos nós. Tive anos como este [de aprendizado]. Vettel teve anos de completa solidez como eu neste ano”, afirmou.