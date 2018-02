Inter cruza o Brasil em dois jogos e luta para manter rendimento

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Do Monte Caburaí, em Roraima, ao Chuí, no Rio Grande do Sul, são 4.394 km. O Inter fará praticamente ida e volta do extremo norte ao extremo sul do Brasil para duas partidas. Ida e volta de Rio Grande, onde neste domingo (18) o time encara o São Paulo-RS, e ida e volta a Belém, no Pará, onde na quarta (21) há o confronto com o Remo pela Copa do Brasil, geram 8.610 Km de estrada para o time vermelho. O cálculo contempla sempre a partida de Porto Alegre. Ida até Rio Grande, 335 km, volta, o mesmo percurso. Ida até Belém, 3.970 km, volta, o mesmo percurso. Um total impressionante. É cruzar o Brasil, quase literalmente. "É algo que temos que estar muito atentos. São duas competições e te desloca do Chuí até o norte do Brasil. Realmente teremos que ter muita concentração. O jogo será, tanto domingo quanto quarta, e joguei dois anos no Remo, sei como é a cidade, o lugar, sei que é extremamente difícil jogar lá, de muita concentração", disse o técnico Odair Hellmann. O Internacional deve preservar titulares para o jogo deste domingo (18). De certo já não contará com William Pottker e Danilo Fernandes, que deixaram o jogo contra o Juventude lesionados. Iago e Cuesta estão suspensos. Rodrigo Dourado e Dudu também não devem jogar pois terminaram o último jogo descontados. E só nesta conta rápida já são seis jogadores a menos. "É um alerta. Vamos manter o foco nos treinamentos, cobrança alta em treino e no jogo, para o nível de concentração ser alto e o jogo continuar fluindo. Nestes dois jogos, com viagens longas, uma desconcentração e pagamos muito caro. Estamos atentos a isso", afirmou o treinador. Exatamente na hora em que o Inter está jogando melhor. Nos dois últimos compromissos, o Inter conseguiu bater seus adversários e mostrou superioridade. Goleou o São José-RS e virou sobre o Juventude. O duelo com o São Paulo-RS está determinado para domingo, no estádio Aldo Dapuzzo, às 16h (de Brasília).