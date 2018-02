Comissão Europeia premia reportagens sobre desenvolvimento ou violência contra a mulher

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Estão abertas até 9 de março as inscrições para o Lorenzo Natali Media Prize, concurso promovido anualmente pela Comissão Europeia para homenagear trabalhos sobre o tema de desenvolvimento. A oportunidade é aberta a jornalistas de países da África, Oriente Médio, Ásia, Europa e América do Sul. Os profissionais poderão competir nas modalidades júnior, para pessoas com idade entre 21 e 26 anos, e sênior, para os com mais de 27 anos. São aceitos trabalhos que abordem questões específicas de países em desenvolvimento e tenham sido publicados entre 21 de março de 2017 e 9 de março de 2018. Para matérias escritas, existe um limite de 1.500 palavras, enquanto reportagens em áudio e vídeo não devem ultrapassar 10 minutos. O concurso selecionará dez vencedores (um júnior e um sênior por região de origem), que receberão um prêmio no valor de 5 mil euros (R$ 16,5 mil). Um deles ainda será escolhido para o Grande Prêmio, e ganhará outra honraria na mesma quantia. Neste ano, o prêmio também aceita inscrições para uma categoria específica, sem distinção de idade ou região, sobre o tema de violência contra mulheres e meninas. Seu vencedor receberá um prêmio de 5 mil euros (R$ 16,5 mil). Todos os ganhadores serão convidados para participar de uma cerimônia em Bruxelas, na Bélgica, em junho. Os gastos serão cobertos pela Comissão Europeia. Interessados podem enviar a reportagem, com tradução para inglês, francês ou espanhol, pelo site. Mais informações podem ser consultadas aqui.