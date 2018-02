Acusado de mandar matar fiscal de postos de combustíveis é preso novamente

(foto: Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). )

O acusado de ser o mandante da morte de Fabrizzio Machado da Silva, Onildo Chaves de Córdova II, foi preso novamente na noite de sexta-feira (16), no cinema de um de um shopping de Curitiba.

O empresário voltou para a cadeia após pedido do Ministério Público que foi aceito pela juíza Karine Pereti de Lima Antunes, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. Ele tinha sido preso em abrir de 2017, mas conseguiu na Justiça uma substituição de prisão por internação na clínica de psquiatria, que expirou dia 9.

Segundo investigação da Polícia, empresário Onildo teria mandado matar Silva por causa da atuação dele na fiscalização de irregularidades em postos de combustíveis. Ele é proprietário de quatro postos na Grande Curitiba e estava sob investigação por suspotas fraudes em seus estabelecimentos.