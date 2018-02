Negociação por Victor Ferraz expõe relação estreita entre Santos e São Paulo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - São Paulo e Santos se enfrentam neste domingo, às 17h (de Brasília), no Morumbi, em jogo válido pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Nesta temporada, os dois clubes mantêm relação estreita nos bastidores por causa de um jogador: Victor Ferraz. O lateral direito interessa ao Tricolor, pois foi um pedido exclusivo de Dorival Júnior, que comandou o jogador no Alvinegro nos últimos anos. Ferraz teve o melhor momento de sua carreira sob o comando de Dorival e, inclusive, caiu de rendimento após a saída do treinador no Santos. O curioso é que parte da diretoria do Santos não está satisfeita com o lateral e inclinada a negociá-lo. Sendo assim, a pergunta que se faz é por que a negociação não foi adiante? Existem dois motivos, na verdade, um empecilho colocado por cada clube. O São Paulo acredita que não seja o momento para contratar Ferraz, pois agora ele só poderia defender o time na Copa do Brasil -ele já entrou em campo pelo Santos no Campeonato Paulista. A ideia é voltar a negociar após o término do Estadual, antes do início do Campeonato Brasileiro. O Santos, por sua vez, pretende ganhar dinheiro com a saída de Ferraz e ainda deseja suprir algumas deficiências do elenco na transação com o São Paulo. A diretoria santista prioriza a contratação de um volante e tenta envolver o volante Hudson na negociação. Lucas Fernandes e Cueva também estavam na mira dos santistas, mas os atletas estão nos planos de Dorival no São Paulo. Caso não aceite negociar nenhum destes jogadores, o São Paulo terá que aumentar a compensação financeira para tirar o lateral da Vila Belmiro. Atualmente, Ferraz não está garantido nem sequer como titular no Santos. Ele tem a concorrência de Daniel Guedes, que está em ascensão, com três assistências em dois jogos. Além da boa fase do companheiro de posição, o dono da camisa 4 do Santos precisa reconquistar a torcida, que critica bastante o jogador. Ferraz segue tratamento para se recuperar de uma luxação no ombro direito. O departamento médico do Santos não estipulou prazo de retorno para o jogador.