Horário de verão termina amanhã em dez Estados e no DF

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de dez Estados, além do Distrito Federal, deverão atrasar em uma hora o relógio, a partir da 0h deste domingo (18), quando termina o horário de verão. O ajuste valerá para quem vive nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, além do Distrito Federal. O horário de verão, que entrou em vigor no país no dia 15 de outubro, tem como finalidade reduzir o consumo de energia elétrica entre 18h e 21h -horário de pico. O Ministério de Minas e Energia deve divulgar na próxima segunda (19) a economia gerada no período. Segundo balanço do ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico), em 2013, o Brasil economizou R$ 405 milhões, ou 2.565 megawatts (MW). No ano seguinte, essa economia baixou para R$ 278 milhões (2.035 MW) e, em 2015 caiu ainda mais, para R$ 162 milhões. Em 2016, o valor sofreu nova queda, para R$ 147,5 milhões. Essa menor influência observada pode ser explicada pelo fato de parcelas significativas das zonas sujeitas à medida terem intensificado o uso de equipamentos como o ar condicionado, como forma de aplacar o calor, elevando a demanda pela energia elétrica. Ainda que já dispensem as lâmpadas incandescentes, substituindo-as por modelos mais econômicos. No final do ano passado, o governo federal sinalizou para a possibilidade de abolir o horário de verão, por não haver consenso quanto à relação com a economia de energia elétrica. Apesar disso, acabou apenas abreviando o período 2018/2019 em duas semanas, a pedido do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), para facilitar a apuração dos votos das eleições. Com isso, o horário de verão de 2018 passará a ser adotado no primeiro domingo de novembro.