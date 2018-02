'Júnior Bake Off Brasil' entra em clima de Páscoa neste sábado

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No sétimo episódio da primeira temporada do reality show "Júnior Bake Off Brasil" que vai ao ar na noite deste sábado (17), a partir das 21h30, no SBT, a apresentadora Carol Fiorentino anuncia o clima especial de Páscoa antecipada dentro da tenda da atração. Arthur e Thiago, que venceram a repescagem na semana passada, se unem aos demais mini confeiteiros. Juntas, as 10 crianças participam de uma caça às cenouras, que foram escondidas dentro da tenda. Além da brincadeira, acontece ainda a visita especial do chocolatier Ale Costa. Durante o desafio criativo, os pequeninos precisam colocar as mãozinhas na massa para preparar uma receita de ovo de Páscoa de chocolate trufado recheado. Já no desafio técnico, as crianças precisam fazer um cupcake de cenoura com ganache de chocolate e um coelhinho da Páscoa modelado em marzipã no topo. Para que tudo corra bem, o chocolatier Ale Costa dá uma aula especial para as crianças, que aprendem uma técnica para preparar uma ganache de chocolate. Os jurados, Beca e Fabrizio Fasano Jr., avaliam doce por doce até escolher quem segue na brincadeira e quem leva o avental azul de mestre confeiteiro da semana.