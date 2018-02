(foto: Autopista Sul)

Um homem de 26 anos e um bebe 1 ano e 6 meses ficaram feridos em um acidente na BR116 no km 188,800 sentido norte, no município de Campo do Tenente.

Segundo a concessionária que cuida do trecho a Autopista Sul, a carreta está imobilizada sobre faixa de norte e o tráfego foi desviado por pista sul. O congestionamento é registrado de 100 metros ambos os sentidos, tráfego fluindo lentamente.