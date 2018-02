SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Alexandre Pato estará em campo na próxima terça-feira, às 7h30, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, contra os japoneses do Kashiwa Reysol. A participação do atacante brasileiro ficou em xeque por causa de um momento de fúria na partida anterior, quando o Tianjin Quanjian recebeu o Kitchee, de Hong Kong, e Pato se revoltou por ser substituído logo aos 17 minutos do segundo tempo. A reação exagerada, de acordo com a imprensa chinesa, gerou multa e suspensão dos treinamentos do Tianjin por parte do técnico português Paulo Sousa. Quatro dias após a partida que gerou a punição, entretanto, o camisa 10 fez as pazes com comissão técnica e companheiros, pagou a multa e foi readmitido nas atividades do clube. Tanto é que ele está relacionado para a partida no Japão e embarca com o elenco para a disputa. Pato defende o Tianjin Quanjian desde janeiro de 2017, quando foi comprado do Villarreal (ESP) por 18 milhões de euros (aproximadamente R$ 70 milhões). Com ele em campo, o time chinês terminou a liga local em terceiro lugar e garantiu classificação para a Liga dos Campeões da Ásia. Ele tem 26 jogos e 15 gols pelo clube até o momento e contrato até o fim do ano que vem.