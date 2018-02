Temer anuncia criação de Ministério da Segurança

(foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

LEANDRO COLON BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer anunciou em reunião no Rio de Janeiro a criação do Ministério da Segurança Pública. A formação da pasta foi decidida nos últimos dias, e o presidente aproveitou para confirmar a informação em encontro no Rio, neste sábado (17), para tratar da intervenção federal no Estado. O assunto já vinha sendo discutido pelo governo, mas ganhou força com a onda de violência vivida pelo Rio durante o Carnaval. Pelo esboço feito pelo Palácio do Planalto, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Força Nacional iriam para o controle da nova pasta, o que esvaziaria o Ministério da Justiça.

O nome do novo ministro ainda não foi anunciado. Um dos mais cotados é o ex-secretário estadual do Rio de Janeiro José Beltrame. A criação da nova pasta, que tem caráter extraordinário, faz parte de estratégia do presidente de criar uma marca para seu governo na área de segurança pública. Segundo pesquisa interna do MDB, o tema é um dos que mais preocupam os brasileiros.