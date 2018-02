Carille escala Camacho no lugar de Jadson em preparação do Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fabio Carille surpreendeu no treino deste sábado e escalou Camacho no lugar de Jadson no time que se prepara para o jogo do Corinthians contra o Red Bull Brasil, segunda-feira, às 20h (de Brasília), em Campinas, pelo Campeonato Paulista. Caso a alteração seja confirmada, a equipe voltará a jogar no 4-2-3-1, esquema que levou o Corinthians ao título brasileiro em 2017. Neste começo de temporada Carille estava apostando no 4-1-4-1, que nas últimas duas partidas não se mostrou eficaz. Assim, depois de derrotas para Santo André e São Bento, o Corinthians deve enfrentar o Red Bull Brasil com a seguinte formação: Cássio, Fagner, Balbuena, Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel, Camacho, Romero, Rodriguinho e Clayson; Júnior Dutra. Curiosamente, Jadson perdeu a vaga no time no dia em que Cleber Xavier, auxiliar técnico da seleção brasileira, foi ao CT acompanhar o treino. Tite observa o jogador entre as possibilidades para fechar o grupo da Copa do Mundo. O treino deste sábado também foi marcado por uma lesão no joelho direito de Marquinhos Gabriel, que deixou a atividade carregado. Ele será desfalque contra o Red Bull Brasil, mas o Corinthians teme um problema mais sério que poderia afastá-lo por um longo período. Clayson também sentiu dores e pode virar problema.