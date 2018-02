Com dois gols, Robinho brilha em rodada do Campeonato Turco

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Robinho fez a diferença em sua terceira partida oficial pelo Sivasspor, da Turquia. Depois de marcar de falta na rodada anterior, contra o Kayserispor, o jogador revelado no Santos fez dois gols e deu uma assistência para Cyriac Gohi Bi na vitória por 3 a 2 de sua equipe contra o Osmanlispor, pela 22ª rodada da competição. Os gols saíram aos 24 minutos do primeiro tempo e 37 da etapa complementar, e o passe decisivo veio já nos acréscimos, confirmando mais três pontos para o atual sexto colocado do torneio nacional. Contratado no fim de janeiro, Robinho entrou em campo três vezes pelo Sivasspor e agora soma três gols e uma assistência. O jogador de 34 anos esteve em campo apenas por 16 minutos em sua estreia, diante do Yeni Malatiaspor, jogou 50 minutos contra o Kayserispor e ganhou a vaga de titular neste sábado, diante do Osmanlispor. Neste meio tempo, seu time também enfrentou o Galatasaray e venceu por 2 a 1, mas Robinho não foi acionado pelo técnico Samet Aybaba. Robinho tem contrato com o clube turco até junho de 2019. Ele defendeu o Atlético-MG até o fim do ano passado e acumula passagens por Guanhzhou Evergrande (China), Milan (Itália), Manchester City (Inglaterra), Real Madrid (Espanha) e Santos, onde foi revelado. Ele também disputou duas edições da Copa do Mundo pela seleção brasileira, em 2006 e 2010.