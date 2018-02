Rio permanece em estágio de atenção depois de fortes chuvas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro permanecia neste sábado (17) em estágio de atenção devido às fortes chuvas que atingiram e levaram transtornos a várias partes da cidade entre quarta (14) e quinta (15). Segundo o Centro de Operações Rio, equipes da prefeitura continuam a trabalhar para atender ocorrências de quedas de árvores, afundamento de pista, deslizamentos e quedas de muros, quedas de postes, alagamentos e vazamentos de água. A previsão do tempo era de céu nublado, devido à entrada de ventos úmidos vindos do oceano, com chuva de fraca a moderada em pontos isolados durante a tarde e a noite na capital fluminense. O estágio de atenção em que está a cidade é o segundo nível de uma escala de gravidade de três -o último é o estágio de crise, pelo qual o Rio passou na madrugada de quinta-feira. A prefeitura recomenda que ainda se permaneça em locais seguros e que áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos sejam evitadas. Segundo o Alerta Rio, da prefeitura, em apenas uma hora da madrugada de quinta foram registrados 123,6 mm de chuva na estação Barra/Riocentro, maior volume de chuva registrado no período de uma hora na série histórica. Nesse período, a média do volume de chuva na cidade chegou a 75% do esperado para fevereiro. Nas redes sociais, moradores da cidade ainda reclamam da falta de luz. Na sexta, Dalmer de Souza, diretor de engenharia da Light, fornecedora de energia elétrica da cidade, afirmou que mais de mil árvores caíram sobre a rede. "O tempo de reparo é longo, porque você quebra postes, quebra isolador, rompe condutores", disse. Em nota, a empresa afirma que "segue atuando nas ruas para restabelecer os casos isolados nas regiões afetadas pelo intenso temporal desta quarta-feira". No momento, 2,5% de seus clientes estão sem energia -na manhã de quinta, o número era de 20%. Segundo a Light, não há mais trechos de bairros com grande número de clientes sem energia.