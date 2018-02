Rita Cadillac quer agradecer a Maiara e Maraisa por apoio ao ser barrada pela Globo

ARTHUR CAGLIARI SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após toda a confusão em estúdio da Globo no sambódromo do Anhembi, depois do desfile da Rosas de Ouro, Rita Cadillac disse que quer reencontrar as cantoras Maiara e Maraísa para agradecê-las pelo apoio. "Eu não tenho o telefone delas, mas se eu tivesse eu já teria falado. Me disseram que elas vão fazer show em São Paulo no começo de março. Se for, eu quero ir e agradecer pessoalmente", afirmou a ex-chacrete. Para Rita, o fato de as sertanejas, com quem nunca tinha encontrado antes, terem dado apoio a ela naquele momento e negado participar do programa da Globo foi "muito do bem". "A gente nunca tinha se visto, e elas fizeram isso para quem é o top do top. Porque elas não foram dar entrevista para eles. Estou em dívida com elas para o resto da vida." A ex-chacrete disse ainda que não queria seguir com as cantoras e a diretoria da Rosas de Ouro para o estúdio da emissora. Pelo contrário, a musa dos anos 80 afirmou que estava cansada e preocupada com o voo para o Rio. "Depois de uma hora de desfile, eu só queria ir para o hotel, pegar minhas coisas, me trocar e ir embora." No saldo de todo o acontecido, Rita confessou ter se incomodado somente com a situação criada para as cantoras. "Eu fiquei chateada porque elas tiveram que tomar uma postura que, de repente, poderia ter prejudicado elas. E eu espero que não tenha." Maiara e Maraísa foram convidadas para participar da transmissão ao vivo do carnaval de São Paulo pela Globo em seu estúdio, na madrugada do dia 10. A Rosas de Ouro, então, levou Rita Cadillac junto para a programação da TV, mas foi vetada pela emissora. Em solidariedade, a dupla sertaneja, então, se recusou a participar do programa.