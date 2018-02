Ralf assina por dois anos e agradece Corinthians por esforço em retorno

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Corinthians oficializou a contratação do volante Ralf por duas temporadas. O ídolo do clube já estava integrado à rotina de trabalhos no CT Joaquim Grava, mas o contrato ainda não estava assinado até o início da tarde deste sábado. O jogador de 33 anos estava sem clube desde a saída do Beijing Gouan, da China, no fim do ano passado, e chega sem custos ao Corinthians, onde soma 352 jogos, oito gols e seis títulos na primeira passagem, que durou entre 2010 e 2015. Além do anúncio no Twitter, o Corinthians transmitiu pelo Periscope a assinatura de contrato de Ralf ao lado de Duílio Monteiro Alves, novo diretor-adjunto de futebol do clube. "Primeiramente queria desde já agradecer ao Duílio, ao Andrés, toda a diretoria que se esforçou para me trazer de volta, fico muito feliz do reconhecimento deles e do torcedor, de retornar ao clube que me abriu as portas e me apresentou ao mundo. Torcedor, estamos juntos, em breve estarei em campo dando o máximo em campo como em todos os anos que estive contribuindo da melhor forma possível", disse o jogador durante a transmissão. Na posição de Ralf o Corinthians dispõe de Gabriel, que é titular desde o ano passado, além de peças como Paulo Roberto, Renê Júnior e Warian. Jean, que retornou de empréstimo do Vasco e ficou sem espaço no elenco, deve ser novamente emprestado, mas desta vez a um clube russo, para ganhar experiência.