Patinadora britânica é hospitalizada após queda em prova da Olimpíada

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A patinadora britânica Elise Christie foi hospitalizada neste sábado em Pyeongchang após uma queda sofrida durante as semifinais 1.500 metros, em prova de velocidade. A atleta chegou a ser atendida na pista e, com muitas dores, foi removida sobre uma maca. Christie colidiu com uma proteção lateral após tocar a concorrente chinesa Li Jinyu, que também acabou deixando a prova. A organização olímpica considerou que a culpa do incidente foi da atleta britânica, que acabou desqualificada. A deleção britânica informou que Christie foi levada de ambulância a um hospital local e não confirmou a participação da atleta na prova dos 1.000 metros, na próxima terça-feira. Aparentemente a velocista não teve nenhum osso fraturado, mas deixou o local de competição com muitas dores em um dos tornozelos. Ela passará por exames para saber se tem condições de voltar à ação na Olimpíada de Inverno. O acidente deste sábado na Coreia do Sul dá sequência a um histórico infeliz de Christie em Olimpíadas. Nos Jogos de Sochi, há quatro anos, a britânica foi desqualificada em três provas. Na última terça, em Pyeongchang, já havia caído na final dos 500 metros.