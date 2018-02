Após dois empates seguidos, Barcelona volta a vencer no Campeonato Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de dois empates seguidos (contra Espanyol e Getafe) no Campeonato Espanhol, o Barcelona voltou a vencer ao derrotar o Eibar, por 2 a 0, fora de casa, neste sábado (17), em jogo válido pela 24ª rodada da competição. Com o resultado, o Barça chega a 62 pontos, dez a mais em relação ao segundo colocado, o Atlético de Madri, que joga neste domingo (18) contra o Athletic Bilbao, em casa. Já o Eibar é o sétimo na tabela, com 35 pontos. Suárez (com assistência de Messi) e Alba anotaram os gols. O meia Philippe Coutinho começou o jogo no banco de reservas e entrou no segundo tempo na vaga de Iniesta. O Eibar criou boas chances para marcar, sufocou o rival em certos momentos, mas faltou caprichar nas finalizações. A equipe da casa jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos por causa da expulsão de Orellana. O técnico Ernesto Valverde, do Barcelona, resolveu começar a partida com Coutinho no banco e armou o seu meio de campo com Busquets, Rakitic, Iniesta e Paulinho. Suárez e Messi formaram a dupla de ataque. Do outro lado, o Eibar tinha dois volantes (García e Diop), uma linha de três jogadores mais à frente (Orellana, Jordán e Inui) e um atacante (Kike Garcia). O Eibar começou o jogo pressionando o Barcelona. Nos 12 primeiros minutos, teve ao menos seis chegadas ao gol defendido por Ter Stegen, em chutes ou cabeçadas. Aos 18 minutos da primeira etapa, acertou o travessão com Orellana. Uma das táticas era adiantar a marcação e apertar a saída de bola do rival. Em uma tentativa de sair jogando, Ter Stegen quase se complicou perto da linha do gol. A equipe da casa era melhor no jogo, até que Messi resolveu aparecer aos 15 minutos do primeiro tempo. Pela meia-esquerda, o argentino deu uma bela assistência para Suárez, que avançou, driblou o goleiro e mandou para as redes para abrir o placar para os visitantes. Aos 36 minutos, Messi quase deixou a sua marca, mas acertou a trave. Por mais incrível que possa parecer, o Eibar teve mais posse de bola no primeiro tempo (53% contra 47%) e continuou a incomodar no início do segundo, com jogadas rápidas e envolventes. Porém, aos 21 minutos do segundo tempo, Orellana recebeu o cartão vermelho ao dar um soco na bola após uma falta. Pouco depois foi a vez de o técnico José Luis Mendilibar ser expulso por reclamação. O Barcelona matou o jogo aos 43 minutos, quando Coutinho, que entrou no lugar de Iniesta aos 17 minutos da segunda etapa, lançou Vidal, que tocou para Messi na área. O argentino foi desarmado por Dmitrovic, mas a bola sobrou para Alba mandar para as redes. Na próxima rodada do Campeonato Espanhol, o Eibar visita o Celta, no sábado (24), enquanto o Barcelona recebe o Girona, no mesmo dia. Antes disso, porém, o time da Catalunha tem um compromisso pela Liga dos Campeões. Na terça-feira (20), visita o Chelsea, pelo jogo de ida das oitavas de final.