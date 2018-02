Liberação da rodovia Mogi-Bertioga pode levar até cinco dias

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A interdição da rodovia Mogi-Bertioga pode durar de três a cinco dias, segundo o DER (Departamento de Estradas de Rodagem). A rodovia foi fechada na madrugada desta sexta (16) por queda de barreiras após forte chuva. Árvores, pedras e lama deslizaram na altura no km 82 e de outros pontos no trecho de serra. Há bloqueios no km 69, no trevo de Biritiba-Ussu, no sentido Bertioga e no km 214 da Rio-Santos para quem acessaria rodovia no sentido Mogi. De acordo com o DER, no decorrer desta sexta, equipes realizaram vistorias técnicas e sondagens para avaliação da condição das encostas. Engenheiros também analisaram a dimensão das rochas que se desprenderam e encontram-se na pista, o que determinará se serão necessários serviços de detonação para removê-las. Como alternativa, o DER recomenda que os motoristas utilizem o sistema Anchieta-Imigrantes, Tamoios ou Oswaldo Cruz.