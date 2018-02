Semana começa com mostra de com filmes de Hitchcock

(foto: Reprodução)



Psicose (1960)De 19 a 21 de fevereiro, o Museu da Imagem e do Som do Paraná (MIS-PR) promove a Mostra de filmes do MIS – Especial Hitchcock. Os clássicos filmes do cineasta britânico “Psicose”, “Os Pássaros” e “Um Corpo que Cai” serão exibidos no miniauditório do museu às 19h. A entrada é gratuita.

Para estrear a mostra, na segunda-feira (19/02), o clássico “Psicose” (1960). Marion Crane (Janet Leigh) é uma secretária que rouba 40 mil dólares da imobiliária onde trabalha para se casar e começar uma nova vida. Durante a fuga de carro ela enfrenta uma forte tempestade, erra o caminho e chega em um velho hotel. O estabelecimento é administrado por um sujeito atencioso chamado Norman Bates (Anthony Perkins), que nutre um forte respeito e temor por sua mãe. Marion decide passar a noite no local, sem saber o perigo que a cerca. Classificação: 14 anos.

Já na terça-feira (20/02) é a vez de “Os Pássaros” (1963). O filme conta a história de Melanie Daniels (Tippi Hedren), uma bela e rica socialite que vai atrás do que quer. Um dia ela conhece o advogado Mitch Brenner (Rod Taylor) em um pet shop e fica interessada nele. Após o encontro ela decide procurá-lo em sua cidade. Ela dirige por uma hora até a pacata cidade de Bodega Bay, na Califórnia, onde Mitch costuma passar os finais de semana. Mas Melaine não esperava vivenciar algo assustador: milhares de pássaros se instalam na cidade e começam a atacar as pessoas. Classificação: 14 anos.

Para encerrar a mostra de filmes de Hitchcock, “Um Corpo que Cai” (1958) será exibido na quarta-feira (21/02). Em São Francisco, o detetive aposentado John Scottie Ferguson (James Stewart) sofre de um terrível medo de alturas. Certo dia encontra com um antigo conhecido, dos tempos de faculdade, que pede que ele siga sua esposa, Madeleine Elster (Kim Novak). John aceita a tarefa e fica encarregado da mulher, seguindo-a por toda a cidade. Ela demonstra uma estranha atração por lugares altos, levando o detetive a enfrentar seus piores medos. Ele começa a acreditar que a mulher tenha possíveis tendências suicidas, quando algo estranho acontece nesta missão. Classificação: 14 anos.

Serviço

Mostra de filmes do MIS – Especial Hitchcock

De 19 a 21 de fevereiro de 2018 às 19h

19/02 – Psicose

20/02 – Os Pássaros

21/02 – Um Corpo que Cai

Local: Miniauditório do MIS-PR

Classificação: 14 anos

Entrada gratuita

Museu da Imagem e do Som do Paraná

Rua Barão do Rio Branco, 395 – Centro. Curitiba/PR

Informações: (41) 3232-9113

www.mis.pr.gov.br