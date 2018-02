Acompanhada do filho, Malu Mader prestigia marido em show dos Titãs

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Malu Mader e o filho, João, prestigiaram o pai Tony Bellotto em um show dos Titãs na última sexta-feira (16), no Rio. Em rara aparição, o primogênito do casal se deixou ser fotografado com a mãe e dois amigos, que também assistiram ao espetáculo. João, 22, aparece de camisa preta na foto. Juntos há 28 anos, Malu e o titã são pais também de Tony, 20. A atriz, de 51 anos, voltou à televisão em "Tempo de Amar", atual novela das 18h da Globo. Ela revive a personagem Ester Delamare, que já interpretou em "Força de um Desejo" (1999).