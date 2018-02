Cobra aparece na casa do 'BBB 18' e assusta participantes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma visitante inesperada apareceu na casa do "BBB 18" neste sábado (17) e deixou os participantes em polvorosa: uma cobra entrou na cozinha. Wagner e Kaysar, que estavam no cômodo, foram os primeiros a ver o animal e tomar um susto. Wagner cogitou usar uma faca para matar a cobra, mas levou bronca da produção, que avisou no auto-falante para ninguém se aproximar. Em seguida, todos correram para o jardim enquanto o animal silvestre era retirado. "Que cobra será essa, será que é venenosa?", temeu Gleici. "Gente, imagina que loucura se a cobra pica alguém? Misericórdia", pensou a líder Ana Clara. "Mas se esse é o filhote, significa que a mãe está aqui!", confabulou Mahmoud. O sexólogo brincou mais tarde: "Produção, ainda tem mais cobra aqui na casa, podem tirar as outras?"