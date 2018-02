Neymar faz golaço e dá assistência em vitória do PSG no Francês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Paris Saint-Germain disputou neste sábado (17) o primeiro jogo após a derrota por 3 a 1 que sofreu para o Real Madrid, na quarta (14), pela Liga dos Campeões. Em duelo válido pelo Campeonato Francês, o time goleou o Strasbourg por 5 a 2, no estádio Parque dos Príncipes, com atuação de destaque de Neymar. A vitória traz certa tranquilidade aos vestiários do clube. O PSG terá dois clássicos consecutivos contra o Olympique de Marselha, nos dias 25 e 28, pelo Francês e pela Copa da França. A próxima partida contra o Real Madrid está marcada para o dia 6 de março. Para não ser eliminado nas oitavas de final, o time francês terá de vencer o adversário por pelo menos 2 a 0. O destaque deste sábado foi Neymar. Criticado pela imprensa francesa por não ter desequilibrado o jogo a favor do PSG no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, o atacante brasileiro ajudou a construir a goleada com um golaço e uma assistência. O jogo também marcou o retorno de Thiago Silva ao time titular. O capitão do PSG assumiu a vaga de Marquinhos depois de ter sido barrado pelo técnico Unai Emery na derrota para o Real Madrid. A equipe da casa saiu perdendo, após Aholou marcar aos seis minutos para o Strasbourg. O PSG alcançou o empate com Draxler, aos 10, e virou o placar com o gol de Neymar, aos 20. O brasileiro se enrolou dentro da área antes de concluir um cruzamento, mas aplicou um chapéu no zagueiro, próximo à linha de fundo, antes de empurrar para o gol vazio. Neymar não vinha mostrando qualidade até então. Ele havia perdido uma boa chance e sofreu o desarme que resultou no gol do Strasbourg, marcado após um contra-ataque. Do gol em diante, o jogador cresceu de produção e se tornou a principal arma criativa do PSG. Logo após o gol de Neymar, o argentino Di María aproveitou erro na saída de bola da zaga e fez o terceiro do PSG. No segundo tempo, o Strasbourg esboçou pressão ao diminuir com Bahoken, aos 21 minutos. Coube a Cavani afastar qualquer ameaça. Ele marcou aos 27 minutos, após passe de Pastore, e voltou a balançar as redes depois de um lançamento de Neymar, aos 33. Neste último, o uruguaio aproveitou a saída do goleiro para acertar um toque por cobertura. O PSG é o líder isolado do Campeonato Francês, com 68 pontos ganhos em 26 rodadas. O segundo colocado é o Monaco, que tem 56 pontos.