Luan Santana faz turnê europeia e tem bagagem extraviada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luan Santana, 26, se apresentou pela primeira vez na Suíça na última sexta-feira (16), em Zurique. Em conexão para Lisboa, onde se apresenta neste sábado (17), ele teve um contratempo: uma de suas bagagens foi extraviada. A mala, porém, já foi encontrada pela companhia United Airlines e devolvida ao cantor. Apesar do aborrecimento, Luan segue lotando os shows na mini-turnê europeia: no domingo (18), ele se apresenta em Porto, também em Portugal, e a partir do dia 19 entra de férias e volta em 15 de março. No show de Zurique, Luan ficou emocionado ao ver que lotou a casa de shows Stadhhalle Bülach. Vindos de várias partes da Europa, os fãs do cantor esgotaram os ingressos. Chegaram caravanas vindas da Itália, Alemanha e França. "Meu Deus! Esgotamos tudo aqui na Suíça! Zurique, te amo! E hoje a tour Europa continua em Lisboa", escreveu o sertanejo em seu perfil no Instagram.