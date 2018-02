Jeep Cherokee 2019 estreia novo visual 

Design premium que permanece fiel ao estilo icônico Jeep®, (foto: Divulgação) Mais leve, a tampa traseira foi redesenhada (foto: Divulgação)

O novo Jeep® Cherokee 2019 foi apresentado nos Estados unidos e deve chegar ao mercado nacional no segundo semestre deste ano. Com design renovado além de um moderno motor de 2 litros turbo com injeção direta, que melhora o desempenho e reduz os níveis de consumo de combustível e de emissões.

O Jeep Cherokee 2019 exibe uma imagem completamente renovada. A maioria dos componentes estéticos mais destacados do SUV recebeu uma atualização profunda, desde a frente até a traseira, por meio do capô (que também ficou mais leve), faróis de LED, luzes diurnas, faróis de neblina. Na frente, o modelo também se distingue pela avançada tecnologia de iluminação.

Os novos projetores frontais bi-LED integram as luzes diurnas (DRLs), formando um único elemento. Atrás, o novo conjunto ótico exibe uma assinatura de LED homogênea, que envolve as lanternas de posição, e luzes de freio e as setas. Mais leve, a tampa traseira foi redesenhada, com a maçaneta mais elevada, para maior conforto de uso.

Além disso, está disponível a função mãos-livres, que abre a tampa automaticamente quando se faz um movimento de chute embaixo do para-choque.

A cabine atualizada do Cherokee 2019 recebeu um toque de elegância e frescor, mantendo a praticidade e o conforto. O hub de conectividade, com entrada USB e tomada de 110 volts, foi reposicionado para a parte traseira do console central, aumentando o espaço de armazenamento frontal, ideal para colocar telefones celulares e outros dispositivos.

Novo motor 2.0 turbo de 2 litros e quatro cilindros em linha com turbo e injeção direta rende 274 cv e 40,8 kgfm é casado a um câmbio automático de nove marchas.

Os benefícios deste novo motor incluem economia de combustível extraordinária com tecnologia Stop-Start (ESS), baixas emissões, ótimo desempenho em acelerações e retomadas e melhor dirigibilidade.

O novo Jeep Cherokee 2019 recebe a mais recente encarnação dos sistemas Uconnect, incluindo recursos fáceis de usar, poder de processamento aprimorado, mais rapidez para iniciar as funções e telas sensíveis ao toque de 7 ou 8,4 polegadas, com conectividade para Android Auto e Apple Car Play e função de zoom com os dedos, entre outros destaques.