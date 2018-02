Ruan usa jogo dos reservas para ganhar espaço no Inter

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - Contratado do Boa Esporte como um dos destaques da Série B do ano passado, o lateral direito Ruan ainda se considera em débito no Inter. Segundo ele, quer aproveitar o jogo dos suplentes neste domingo contra o São Paulo-RS para ganhar mais espaço. "Eu tive uma oportunidade, posso estar recebendo outra. Pretendo aproveitar. Ainda não mostrei tudo que sei jogar. Estou devendo um pouco. Através dessa oportunidade quero dar meu melhor e ajudar o time", explicou. Ruan tem 22 anos e foi emprestado ao Inter pelo Barra da Tijuca-RJ. Tem cláusula de compra e precisa mostrar serviço para que o clube gaúcho efetive sua permanência. Até agora disputou apenas três jogos e neste domingo começará o duelo com o São Paulo-RS. Claudio Winck também está relacionado, mas é Ruan quem tem sido reserva imediato de Dudu nos últimos treinamentos. "Todos são grandes jogadores, cada um está tendo sua oportunidade. O Dudu, principalmente, já deu um passo, como conquistou a posição no time titular. Trabalhou, mereceu e é um grande jogador. O Winck também. A disputa é sadia porque quem ganha força é o grupo. Quem jogar dará seu melhor", falou. Inter e São Paulo-RS jogam domingo a partir das 17h (de Brasília) no estádio Aldo Dapuzzo, em Rio Grande.