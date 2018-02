Lukaku faz dois, United vence e avança na Copa da Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Manchester United avançou às quartas de final da Copa da Inglaterra. Neste sábado (17), o time comandado por José Mourinho garantiu classificação ao vencer o Huddersfield por 2 a 0 fora de casa. Romelu Lukaku marcou os dois gols da vitória. Os Red Devils construíram o resultado aproveitando as chances no contra-ataque -a primeira delas com menos de três minutos. Com a vantagem no placar, o Manchester soube segurar a pressão dos anfitriões e ampliou o placar no início da segunda etapa. O Huddersfield, embora tenha pressionado bastante, não conseguiu reagir. O adversário do United na próxima fase sai do confronto entre Rochdale e Tottenham. As equipes se enfrentam neste domingo, em Manchester. Apesar da vantagem do United logo no início, foi o Huddersfield quem ditou o ritmo durante a primeira etapa. Em determinado momento, os donos da casa chegaram a ter 75% de posse de bola e manteve o time de José Mourinho acuado. Nos 45 minutos iniciais, o Huddersfield teve oito finalizações, contra três do United. Mesmo com o domínio, a equipe o não conseguiu criar chances efetivas de gol. O atacante Lukaku havia balançado as redes nas duas fases anteriores da Copa da Inglaterra e, neste sábado, precisou de menos de três minutos para voltar a marcar. Logo na primeira investida do time de Manchester, o belga disparou após passe de Mata, limpou a marcação dentro da área e bateu forte para abrir o placar. O segundo tempo começou da mesma maneira. O Huddersfield teve volume de jogo, mas não teve uma oportunidade clara para marcar. Melhor para o Manchester, que aproveitou os espaços no contra-ataque e ampliou com Lukaku mais uma vez. O atacante puxou contra-ataque do campo de defesa, tabelou com Sánchez e arrancou para ampliar na saída do goleiro. Com 2 a 0 atrás, o time da casa perdeu força e acabou dominado. O Manchester United esteve perto de ampliar o placar no fim da etapa inicial. Aos 44 minutos, Mata recebeu lançamento de Young, driblou o goleiro e empurrou para as redes. O espanhol correu para o abraço, mas teve a comemoração frustrada após ação do árbitro de vídeo, que indicou impedimento no lance. Minutos depois, Matic aproveitou cruzamento para dentro da área e desviou para gol. Mas desta vez nem foi preciso ajuda do VAR e o auxiliar sinalizou a posição irregular. Curiosamente, o United venceu o Huddersfield pelo mesmo placar que havia vencido duas semanas atrás, quando bateu o adversário também por 2 a 0, pela Premier League. A única diferença, no entanto, foi que naquela ocasião Lukaku marcou apenas um gol – o outro foi anotado por Sánchez.