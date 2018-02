No Pós-Carnaval de SP, bloco Meu Santo é Pop reúne público LGBT

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dedicado às estrelas do pop -ou divas-, o bloco Meu Santo é Pop levou, neste sábado (17), ao centro de São Paulo milhares de foliões que sabiam de cor letras e coreografias das músicas tocadas no trio elétrico. A temática atraiu principalmente público LGBT e simpatizantes. Houve tom político em favor das minorias. Do trio elétrico partiram gritos de "chupa, Bolsonaro!" e "que delícia ser veado!". Após concentração no Largo do Arouche, o cordão partiu para o Largo do Paissandu, passando em frente ao Theatro Municipal. Nos banheiros químicos instalados na Avenida São Luís e em frente à Biblioteca Mário de Andrade, os foliões reclamavam da fila. O município endureceu as penalidades para quem fosse pego urinando na rua neste Carnaval. O faturista Maik Batista, 24, foi um dos primeiros a chegar à concentração da festa. Sua fantasia era o biquíni de fita isolante usado pela cantora Anitta no clipe "Vai, Malandra". Para Batista, esse é o melhor bloco de São Paulo, mesmo estando fora do período de Carnaval. "A gente espera o ano inteiro." Ele diz que presenciou episódios de intolerância em outros cordões, e no Meu Santo é Pop, diz, isso não acontece. O bancário Lucas Baldoni, 23, bancário conta que arrastou para o bloco o namorado, Felipe Helfstein, 30, de Interlagos, onde moram. "A maioria das coisas gays são no centro, tem que vir para cá". O casal vestia versões estilizadas da bandeira LGBT. Com fantasia de "tentação de Eva", o ator Gustavo Galliziano, 29, diz que o bloco estava divertido, mas que as pessoas dançaram pouco. "Estou acostumado com Salvador, vou para lá todo Carnaval", explica. Esse foi o quarto ano em que o Meu Santo é Pop desfilou. Os foliões andaram debaixo de sol moderado. No meio da tarde, os termômetros da região marcavam 29° C. Devido aos blocos no centro da cidade neste sábado, foram fechadas para os carros vias como as avenidas Ipiranga e São Luiz e a rua Xavier de Toledo. Segundo a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a previsão é que às 22h comece a limpeza das vias -o processo pode demorar algumas horas. Depois disso, o trânsito será liberado.