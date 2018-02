Ex-mulher diz que Giba mentiu sobre processo de pensão e que pode provar

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Pouco depois do ex-ponteiro Giba se pronunciar nas redes sociais sobre o processo em que é réu, por falta de pagamento de pensão alimentícia, foi a vez da ex-mulher do jogador de vôlei usar as redes sociais para se defender. Neste sábado (17), a romena Cristina Pirv utilizou sua conta no Instagram para dizer que o ex-marido mentiu em seu comunicado, e afirmou que Giba já deixou de pagar a pensão dos filhos em diversos meses, e em outros, paga apenas 20% do valor estipulado. Pirv, que também é ex-jogadora de vôlei, afirmou que pode comprovar suas declarações. "A falta de responsabilidade com as crianças é o que mais me deixa chocada."