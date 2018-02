Lucas agrada e pode estrear como titular no Tottenham

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois de atuar por apenas dois minutos na última terça-feira, contra a Juventus (ITA), pela Liga dos Campeões da Europa, o brasileiro Lucas pode estrear como titular do Tottenham neste domingo (18), pela Copa da Inglaterra. A possibilidade foi levantada pelo técnico Mauricio Pochettino, que fez elogios ao jogador recém-contratado e ainda não divulgou o time que inicia a partida contra o modesto Rochdale, da Terceira Divisão do país, às 13h. "Estamos muito felizes com ele e com o modo como está trabalhando. Talvez ele tenha a possibilidade de jogar no domingo", disse Pochettino, em declarações reproduzidas nas redes sociais do próprio clube. Será o terceiro jogo de Lucas à disposição de Pochettino. Além da estreia contra a Juventus ele ficou no banco de reservas na vitória por 1 a 0 contra o Arsenal, pelo Campeonato Inglês, e agora tem chances de atuar na Copa da Inglaterra. A partida diante do Rochdale vale vaga nas quartas de final da tradicional competição britânica. O adversário do Tottenham é atualmente o último colocado da Terceira Divisão do país, e a fragilidade do adversário pode fazer com que alguns titulares sejam poupados, o que abriria brecha para Lucas. Lucas está no Tottenham há apenas duas semanas, quando foi comprado por 25 milhões de euros (cerca de R$ 98 milhões) do Paris Saint-Germain.