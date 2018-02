SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As especulações das últimas horas foram confirmadas neste sábado (17). Por meio de seu Instagram, Vitor Belfort confirmou que fará sua última luta de MMA contra Lyoto Machida, no UFC Rio 9, que acontecerá no dia 12 de maio. No comunicado, o peso médio afirmou que seu intuito é deixar uma mensagem de respeito ao fazer o último combate de sua carreira com um amigo. "Dia 12 de Maio eu e meu amigo Lyoto Machida subiremos no octógono para darmos o nosso melhor e essa é a forma que vamos mostrar que respeitamos um ao outro. Após a luta, continuaremos amigos, sempre, sempre respeitando um ao outro. Essa é a mensagem que quero deixar para a nova geração", afirmou o lutador de 40 anos. Divulgada inicialmente pelo Combate.com na última sexta-feira, a luta foi acertada nesta semana, faltando apenas as assinaturas de contrato de ambos para que a organização também divulgue oficialmente o combate. Veteranos, os atletas, que já treinaram juntos anos atrás, não atravessam suas melhores fases. Aos 40 anos, Belfort venceu sua última disputa em junho passado, quando interrompeu a série negativa de três combates sem vencer. Por sua vez, Lyoto vem de vitória no início desse mês, quando também finalizou a incômoda série de derrotas que o acompanha. Aos 39 anos, o atleta ainda não dá sinais de que pretende pendurar as luvas. COMUNICADO DE VITOR BELFORT NA ÍNTEGRA: Estou há mais de 20 anos sendo relevante nesse esporte. Quebrei barreiras e pavimentei o caminho para algumas gerações de atletas que vieram após mim. Sou um dos pioneiros do esporte e me orgulho muito disso. Não queria me despedir do octógono sem fechar esse ciclo com uma mensagem relevante para; o esporte, o público e atletas. Por isso fiz questão de lutar com um amigo meu. Um profissional que eu respeito. Um homem de bem e pai de família. Não sou a favor do famoso “trash talk”. MMA é um esporte! No qual eu e muitos outros homens de família tiram seu sustento. Eu e Lyoto nos conhecemos há anos. Conheço sua família e já treinamos juntos. Quis q especialmente essa luta fosse no Brasil porque tudo começou aqui. Nós inventamos esse esporte e exportamos para o restante do Mundo. Agora eu espero q outra vez nós possamos enviar mais uma mensagem para o Mundo: A de RESPEITO! Dia 12 de Maio eu e meu amigo @lyotomachidafw subiremos no octógono para darmos o nosso melhor e essa é a forma q vamos mostrar q respeitamos um ao outro. Após a luta, continuaremos amigos, sempre, sempre respeitando um ao outro. Essa é a mensagem que quero deixar para a nova geração. Não sejam Bullies, sejam homens. Porque o Mundo precisa de homens de verdade.