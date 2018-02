Brasil conversa com Croácia por amistoso antes da Copa do Mundo

DANILO LAVIERI SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira pode enfrentar a Croácia em um dos amistosos programados para a preparação da Copa do Mundo. A preferência da comissão técnica é que a partida seja disputada no dia 3 de junho, em Liverpool, na Inglaterra. O time fará uma espécie de pré-temporada em Londres e ficará na "Terra da Rainha" até dias antes de sua estreia no Mundial da Rússia. A informação foi dada pelo Globoesporte.com e confirmada pela reportagem. Quem negocia os detalhes para que o acordo seja finalizado é a Pitch, empresa que representa a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) nos amistosos. Um outro jogo está planejado para o dia 10 de junho. Tite tem o desejo de enfrentar adversários fortes e que, preferencialmente, disputarão a Copa do Mundo. Dois amistosos são tratados como certos e um terceiro, que seria disputado no Brasil, ainda em maio, está sendo estudado. Em março, a seleção brasileira tem jogos marcados contra a Alemanha e contra a Rússia, em Berlim e em Moscou, respectivamente. O comandante convocará uma lista com boa parte dos nomes que representará o país no Mundial.