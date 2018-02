Corrida muda trânsito perto dos parques Barigui, Tingui e Tanguá

O trânsito nos arredores dos parques Barigui, Tingui e Tanguá terá bloqueios parciais neste domingo (18/2) para a Corrida Verde Desafio 10 Milhas. A largada da prova é às 7h.

O trajeto da corrida será todo compartilhado. De acordo com a Superintendência Municipal de Trânsito (Setran), em algumas ruas mais estreitas, os veículos poderão enfrentar lentidão, mas sem interdição total da via. No decorrer de todo o trajeto, os atletas e motoristas terão auxílio de monitores e, também, de agentes da Setran.

São três provas: de 16, oito e cinco quilômetros. Todos os percursos passam pelo Parque Barigui, sendo que dois deles atravessam, também, os parques Tingui e Tanguá. Além disso, os participantes correrão pelas ruas Oswaldo Maciel, Eugênio Flor, Desembargador José Carlos Ribas, Avenida Fredolin Wolf, Rua Domingos Antônio Moro, Airton Camati Christo, Doutor Mbá de Ferrantes, Melchíades Silveira do Valle e Ari José Valle.