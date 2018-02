Cruzeiro vence o Villa Nova no ritmo de Rafinha, o artilheiro do Mineiro

THIAGO FERNANDES BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro tem um elenco recheado de estrelas, que conta com nomes de peso no cenário nacional, como Fábio, Edílson, Henrique, Thiago Neves e Fred. Mas nenhum deles têm brilhado tanto nos primeiros jogos de 2018 como o meia Rafinha. Um jogador importante para compor elenco, mas que tem sido fundamental para a Raposa nas primeiras partidas do Campeonato Mineiro. Foi dele o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Villa Nova, neste sábado (17), no Mineirão, pela sétima rodada do Estadual. Com mais um triunfo, o sexto em sete rodadas, a equipe do técnico Mano Menezes chegou a 19 pontos em 21 possíveis. Líder isolado da competição. Agora, o Cruzeiro tem mais uma semana de trabalho antes do duelo com o Boa Esporte, mais uma vez no Mineirão. O último compromisso antes da estreia na Copa Libertadores. O Cruzeiro venceu o clássico com o América-MG graças ao golaço do uruguaio Arrascaeta, de voleio. Contra o Villa Nova, foi a vez de Fred tentar marcar de voleio. O centroavante cruzeirense até fez o movimento correto, mas a precisão não foi das melhores e a bola passou muito longe do gol defendido por Renan. O Villa Nova pouco conseguiu chegar na área do Cruzeiro. Finalizar era algo ainda mais complicado. Numa das poucas tentativas da equipe de Nova Lima, com Dudu, no primeiro minuto do segundo tempo, Fábio justificou a fama de ser um dos melhores goleiros do Brasileiro. O camisa 1 do Cruzeiro saltou na bola e defendeu com a mão trocada, em um lance que parecia indefensável. Na próximo sábado (24) o Cruzeiro recebe o Boa Esporte. A partida válida pela oitava rodada do Campeonato Mineiro vai ser disputada no Mineirão, às 16h30. O técnico Mano Menezes tem uma baixa para o duelo. O meia Robinho recebeu o terceiro cartão amarelo, já nos minutos finais da partida com o Villa Nova e está suspenso. A partida com o Boa antecede a estreia do Cruzeiro na Copa Libertadores, dia 27, contra o Racing, na Argentina. CRUZEIRO Fabio, Edílson, Manoel, Murilo e Egídio; Henrique, Ariel Cabral, Mancuello (Rafinha, no intervalo) e Rafinha; Arrascaeta (Rafael Sóbis, aos 39 do 2º) e Fred (Raniel, aos 30 do 2º). T.: Mano Menezes. VILLA NOVA Renan, Marcelo Tchê, Gustavo Eugênio, Rafael Vitor e Maninho; Elias Ceará, Paulo Vitor, Pinguim (Nequinha, no intervalo), Otávio (Iury, aos 36 do 2º) e Carrara; Dudu (Filipinho, aos 30 do 2º). T.: Ito Roque. Árbitro: Felipe Fernandes Lima (MG) Assistentes: Douglas Almeida Costa e Marcyano da Silva Vicente (ambos MG) Público/Renda: 31.705 (presentes) e 29.677 pagantes/R$ 406.112,00 Cartões amarelos: Mancuello, Fred, Edilson e Robinho (CRU) Gustavo Eugênio, Carrara e Elias Ceará (VIL) Gols: Rafinha, pelo Cruzeiro, aos 29 minutos do primeiro tempo.